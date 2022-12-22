Antalya'da sosyal medya üzerinden silah satan kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı silah sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.M'nin sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat satışı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 tabanca, av tüfeği 18 mermi ve 40 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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