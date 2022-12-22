CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

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BURDUR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu güzel coğrafyada bir ve beraber yaşamak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Zenginliklerimizi herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, belediyenin konferans salonunda düzenlenen Burdur Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının güzel hizmetler verdiğini söyledi.

Seçim öncesi herkesle kucaklaşacaklarının sözünü verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, sosyal yardımları "sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" ilkesiyle yaparak herkesin onurunu, gururunu koruduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kimsenin yoksulluğunu afişe etmediklerinin altını çizdi.

Dünyanın en güzel ülkesinde yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel insanlarımız, hasletlerimiz, geleneklerimiz, örf adetlerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz var. Her bölgenin kendine özgü güzellikleri var. Bu güzel coğrafyada bir ve beraber yaşamak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Zenginliklerimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Yoksullaşmak istemiyoruz, dayanışma kültürünün büyümesini ve geliştirilmesini istiyoruz. Kimse kimseye küsmemeli, kin ve öfke duymamalı. Tam tersine beraber olmalı, sevgiyi, umutlarımızı büyütmeliyiz. Bunun üzerinden gidersek Türkiye hızla büyür, gelişir."

- "Artık Türkiye, teknoloji çağını yakalamak zorundadır"

Kemal Kılıçdaroğlu, dünyada sayılı üniversitelerden ABD'de Harvard Üniversitesine ve MIT'e gittiğini ifade etti.

İngiltere'de de üniversiteleri ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bana hep şu suçlamayı yaptılar: 'Vay efendim siz oraya icazet almaya mı gidiyorsunuz?' Hayır efendim, biz Kuvayımilliyeciyiz, biz icazeti sadece sizden alırız, başka bir yerden almayız. Bizim kitabımızda, öyle git dışarıda el avuç aç, yalvar yakar yoktur. Biz oraya şunun için gittik. Artık Türkiye, teknoloji çağını yakalamak zorundadır, büyümek, teknoloji konusunda dünyaya meydan okumak zorundadır. Bakın hepiniz cep telefonlarına, hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. Nerede? Yabancı ülkelerde. Katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarıyız."

Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın bilgi yüzyılı olduğunu vurgulayarak, "Niye gittiğime somut bir örnek vereceğim. Almanya'da Türk kökenli iki vatandaş, Kovid-19 aşısını buldu. Almanya ekonomisine yaptıkları katkı 140 milyar dolar. Onları kaçırmasaydık, burada üretselerdi, 140 milyar doları da biz kazansaydık." diye konuştu.

"Türkiye, sığınmacıların deposu olmasın." dediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, üretip kazanmak ve ürettikleriyle gururlanmak istediklerini söyledi.

- "Türkiye'nin teknoloji çağını yakalaması lazım"

Bilgi ve bilimin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi ve bilim ayrı bir şeydir. Bilimden ve bilgiden koptuğunuz andan itibaren katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. O nedenle Türkiye'nin teknoloji çağını yakalaması lazım. Yakalayamazsak sonumuz felaket olur. O nedenle Türkiye, yeni bir hamleyi başlatmak zorundadır. Hem Amerika'da hem İngiltere'de çok sayıda Türkiye kökenli bilim insanıyla 70 kişilik bir ekip kurduk, 24 saat çalışacak bu ekibimiz. Türkiye, bilimde, teknolojide nasıl büyür, kalkınır, kendi bölgesinde nasıl daha güçlü bir ülke olabilir? Bizi iktidar yapacaksınız. Biz bugünden neyi, nasıl yapacağımızın hesabını yapmak zorundayız. Söz vereceğiz ve yapacağız."

Kılıçdaroğlu, maratonun sonuna doğru gittiklerini, seçimlerde sandığa gidenlerin elini vicdanına koyup ona göre oy vermeleri gerektiğini kaydetti.

Millete hizmet edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir ülkeyiz, büyümek, kalkınmak istiyoruz. Evlatlarımızın iş güç sahibi olmasını istiyoruz, bizden daha iyi bir yaşam standardı yakalamasını istiyoruz. Okullarımızın, üniversitelerimizin güzel olmasını, yurt sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Tarlasını eken çiftçinin zarar etmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Burdur Belediyesini ziyaret etti.

Güzel projelerinin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Özel ekonomi bölgelerimiz var. Erzurum, Iğdır, Kars, Elazığ, Tunceli, o bölgenin tamamı tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgesi olacak. Kafkaslar'ın ve Orta Doğu'nun et ihtiyacı yıllık 25 milyar dolar. Türkiye, 500 milyon dolar bile para kazanamıyor. Özel ekonomi bölgesi ilan edip gerekli teşvikleri verirseniz oradaki 25 milyar doların 2 milyarını dahi alsanız o bölgede bir kalkınma olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'daki çiftçilerin elektrik fiyatlarından şikayetçi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Dedim 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim.' 'Yapamazsınız.' dediler. Göreceksiniz yapacağız." diye konuştu.

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