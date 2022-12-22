Kaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçedeki Şehit Ali Boşgelmez İlkokulunda, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kuralları ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi.

Eğitimlerde, güvenli geçiş yolları, emniyet kemeri kullanımı, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımı gibi konulara değinildi.

Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.



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