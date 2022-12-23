Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem dev olan genç adam

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaya düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dikmen Mahallesi'ndeki Naras Çayı'na bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın suya gömülmesi üzerine arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince bulunan 71 ACJ 244 plakalı araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü İlker Yıldız'ın (62) cenazesi, araç içerisinde bulundu.

İncelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

İlker Yıldız'ın Oymapınar Mahallesi'nde yangın mağduru vatandaşlara yönelik yapılan TOKİ evlerinde şantiye şefi olarak çalıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.