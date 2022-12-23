Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 5. Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor:

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ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi milli tekvandocu Kübra Dağlı, gelecek yıl Avrupa'da beşinci kez zirveye çıkma peşinde.

Kübra Dağlı, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine 2022 yılını değerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı.

Dünya şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmayı istediği 2022 yılına büyük hedeflerle girdiğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Nisan ayında Güney Kore'nin Goyang şehrinde düzenlenen Tekvando Poomsae Dünya Şampiyonası'na federasyonumuz gitmeme kararı alınca, bu yılki dünya şampiyonluğu hedefimi gerçekleştiremedim. Ancak bu sürede Türkiye şampiyonalarında mücadele verdim. Dört gün önce memleketim Isparta'da gerçekleştirilen Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandım. Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda da ülkeme altın madalya getirmek isterdim. Çok çalışmıştım ama maalesef olmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonda ülkemi temsil edebilirim."





- "Beşinci Avrupa şampiyonluğuma 2023 yılında ulaşmak istiyorum"





Kübra Dağlı, 2023 yılında Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini anımsattı.

Yeni yılda yeni şampiyonluklar hedeflediğini vurgulayan milli tekvandocu, "Beşinci Avrupa şampiyonluğuma 2023 yılında ulaşmak istiyorum. Öncesinde birçok uluslararası organizasyon var. Onlara da katılmayı düşünüyorum. Çalışmalara Antalya'dan döndükten sonra hemen başlayacağım. Hedefim herkesin istediği gibi şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı, tekvandoyu seven çocuklara pes etmeden verimli çalışmalarını tavsiye etti.

Tüm sporcuların hedeflerinin peşinden gitmesini isteyen milli sporcu, "Bir şeyi çok istiyorlarsa, onun peşinden mutlaka gitmeliler. Bazen çocuklar yapamadığını düşünüp, pes edebiliyor. Bunun ne zaman olacağı belli değil. Bu bir hedef. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmaları gerekiyor. Ben spora dünya şampiyonu olma hedefiyle 12 yaşında başladım. Onun ne zaman olacağını bilemezsiniz. O dünya şampiyonluğuna ilk 20 yaşında ulaştım. Belki hala ulaşamayabilirdim. Onun hayaliyle çalışıp, o hedefe ulaşmak çok önemli. Allah nasip ederse, herkes bırakmadığı, verimli çalıştığı sürece istediği bütün hedeflere ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.





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