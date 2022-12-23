Akdeniz Üniversitesinde "İnternet Çağında Haberci Olmak" söyleşisi düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda (MYO) düzenlenen "İnternet Çağında Haberci Olmak" konulu söyleşiye katıldı.



Üniversitenin Muratpaşa ilçesindeki yerleşkesinde bulunan MYO'nun Dede Korkut Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide konuşan Yıldırım, gazetecilik mesleğinin son 25 yıldaki dönüşümünü anlattı.

Dijital teknolojinin gelişmeye başladığı 2000'li yıllardan itibaren mesleğin teknik anlamda kolaylaştığına değinen Yıldırım, bu durumun çeşitli dezenformasyonlara ve bilgi kirliliğine de neden olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda muhabirin doğru ve teyitli bilgiye hızlıca ulaşmasının öneminin arttığını belirten Yıldırım, "Gelişen teknolojilerle birlikte yurttaş gazeteciliği de arttı ancak gazeteci olmayan birinin doğru bilgiye, haberin detaylarına ulaşması kolay değildir. Enformasyon çağında doğru bilgiye ulaşmak muhabirin önemini arttırıyor. Bu nedenle temel düzeyde gazetecilik ilkelerinin günümüzde daha gerekli olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Yıldırım, gazetecilik mesleğinin kendi içerisinde alanlara ayrıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Örneğin çevre konulu bir haberi çevre alanında bilgi sahibi olan bir gazetecinin yazması haberi daha etkili ve anlaşılır kılar. Yıllar içerisinde gazetecilik mesleğinde uzmanlaşmanın belirgin bir biçimde arttığını ve önem kazandığını söyleyebilirim. Bu nedenle gazeteciliği bir meslek olarak düşünen gençlere bir alanda uzmanlaşmalarını tavsiye ediyorum. Gazetecilik mesleğinin çeşitli alanlarda entelektüel birikim gerektirdiğini unutmamak şartıyla öğrenci arkadaşlarımıza kendilerini bir alanda geliştirmelerini öneriyorum.”

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, sahadaki deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan'da katkıları için Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim etti.







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