2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı

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ANTALYA (AA) - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, tohumculuk sektörü olarak 2023 yılı sertifikalı tohum üretimi hedefini 1,5 milyon ton olarak revize ettiklerini söyledi.

"Geleceğimiz İçin Tohum" temasıyla iki gün sürecek ve sektöre ilişkin konuların ele alınacağı 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı Antalya Pine Beach Otel'de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla başladı.

Gençer, açılışta yaptığı konuşmada, çok genç bir sektör olmalarına rağmen çok büyük bir başarı yakaladıklarını dile getirdi.

Bakanlığın üreticilere verdiği desteklerin, sektörün bu başarıyı elde etmesine vesile olduğunu belirten Gençer, "Bizler 2015'te 2023 hedefi olarak 1 milyon ton sertifikalı tohumu hedeflemiştik ancak bu hedefimizi 2017'de gerçekleştirdik. 2023 hedefimizi revize ederek 1,5 milyon ton olarak belirledik." dedi.

Gençer, en büyük gayelerinin "yurdun her karış toprağının ekilmesi" olduğunu belirterek bunların sertifikalı tohumla buluşturulmasının kendileri için önemine işaret etti.

Son 15 yılda sertifikalı tohumluk üretimlerini yüzde 800 artırarak 1 milyon 325 bin tona ulaştırdıklarını vurgulayan Gençer, sertifikalı tohum desteklerinin yeniden revize edilerek artarak devam etmesini istedi.

Gençer, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohumcular Birliği olarak dost ve kardeş ülkelerle de çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bölgesel tohum ticaretinin en üst seviyeye çıkmasını hedeflediklerinin altını çizen Gençer, "ECOSA olarak Mart 2023'te Bakü'de 8. ECOSA Ticaret Kongresini gerçekleştireceğiz. Bu kongrede önemli çalışmalara imza atacağız. Halihazırda 132'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023'te dış ticaret açığımızı kapatmış bir sektör olarak başarılarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençer, kamuoyunda tohumla ilgili bazı yanlış algılar bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde hiçbir GDO'lu üretim söz konusu değilken bu konu gündemde tutulmaya çalışılıyor. Net ihracatçı bir ülkeyiz tohumda ancak sanki tohum ithal ediyoruz gibi yanlış algılarla sektör töhmet altında bırakılıyor. Biz aslında alkışlanması gereken bir sektörüz. Bu durum üyelerimizi maddi-manevi üzüyor. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Bu konuda bilenlerden çok bilmeyenler konuşuyor. Basınımızın bu konuda hassasiyet göstermesini arzu ediyoruz."

Gençer, tohumculukta dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alan, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimini gerçekleştirerek 2023 yılı hedeflerine ulaşmış bir sektör olmayı istediklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye kendi başarı öyküsünü yazabildi"

Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Abilkayır Tamabek de iki ülke arasında sektörün geliştirilmesine yönelik adımlara dikkati çekti.

Tohum yetiştiren kurumlar ve tohum üreticileri için üretim araçlarının yeniden donatılmasına önem verildiğini belirten Tamabek endüstrinin verimliliğini sağlayacak şekilde bir düzenleme oluşturulacağını anlattı.

Tamabek, Türk tohumculuk sektörünün hızla geliştiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye kendi başarı öyküsünü yazabildi. Türkiye'nin bu alandaki başarılı deneyimleri göz önüne alındığında bu alanda işbirliğimizi geliştirmeyi umuyoruz. İki ülke arasında başarılı yatırım ve işbirliği devam ediyor. Türk kardeşlerimiz, yatırımcılara en konforlu koşulları sağlamaya, ortak projelerin uygulanmasına, işbirliğini güçlendirmeye hazırdır. Bu bağlamda Türk girişimcilerinin ortak yatırım projelerini hayata geçirmek için işbirliği yapmaya davet ediyoruz.”

- Uyumlaştırma konusunda işbirliği imkanları var

İran Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarla Bitkileri Üretimi Genel Müdürü Sohrab Sohrabi de dünya nüfusu, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileriyle tohum başta olmak üzere tarımın öneminin giderek arttığını söyledi.

Sohrabi, 500 milyon nüfusa sahip Ekonomik İşbirliği Teşkilatının dünyanın kurak ve yarı kurak bölgesi arasında yer aldığını belirterek bu olumsuz koşullardan kurtulmanın tek yolunun tarımsal üretimin artırılması olduğunu bildirdi.

Gıda güvencesinin temelinin, çiftçilerin kaliteli tohumlara zamanında ulaşabilmesinden geçtiğine inandıklarını vurgulayan Sohrabi, bölge ülkeleri arasında tohum güvenliğinin sağlanması, yeni çeşitlerinin ıslah ve tescili, uygun lokasyonlarda düşük maliyetlerle ortak tohum üretimi gibi farklı alanlarda uyumlaştırılma konusunda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

- "Tohumlarımızı dünya markası yapacak firmalarımız güçlendirilmeli"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Yazar da tohumculukta büyük bir başarı hikayesi yakaladıklarını dile getirerek sektörün 15 yılda yüzde 800’lük büyüdüğüne işaret etti.

Çıkan haberlerin aksine dışa bağımlı olmadıklarının altını çizen Yazar, "Yakaladığımız başarıyı devam ettirebilmemiz için yeni şeyler yapmalıyız. Tohum bilgidir, teknoloji, birikim ve tecrübedir. Tohumlarımızı dünya markası yapacak firmalarımızın güçlendirilmesi, AR-GE ve ıslah yapan firmalarımızın desteklenmesi lazım. TÜBİTAK ve TAGEM kararıyla olmalı bu destekler." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da tohum ve tarım sektöründe AR-GE'nin önemine işaret ederek yasal alt yapı çalışmalarının AK Parti hükûmetleri döneminde hayata geçirildiğini anlattı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kentin örtü altı üretiminde Türkiye'deki konumlarının farkında olduklarını belirterek "Kalitede örnek gösterilen bir şehir olarak Antalya yoluna devam etmektedir. Antalya dünyanın bilinen önemli turizm şehirlerinden biri olmakla birlikte sebze üretiminde özelikle kış aylarında Avrupa standardında bir şehir olmaya devam edecektir." dedi.

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