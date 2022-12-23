2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı

AA

2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı

ANTALYA (AA) - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, tohumculuk sektörü olarak 2023 yılı sertifikalı tohum üretimi hedefini 1,5 milyon ton olarak revize ettiklerini söyledi.

"Geleceğimiz İçin Tohum" temasıyla iki gün sürecek ve sektöre ilişkin konuların ele alınacağı 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı Antalya Pine Beach Otel'de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla başladı.

Gençer, açılışta yaptığı konuşmada, çok genç bir sektör olmalarına rağmen çok büyük bir başarı yakaladıklarını dile getirdi.

Bakanlığın üreticilere verdiği desteklerin, sektörün bu başarıyı elde etmesine vesile olduğunu belirten Gençer, "Bizler 2015'te 2023 hedefi olarak 1 milyon ton sertifikalı tohumu hedeflemiştik ancak bu hedefimizi 2017'de gerçekleştirdik. 2023 hedefimizi revize ederek 1,5 milyon ton olarak belirledik." dedi.

Gençer, en büyük gayelerinin "yurdun her karış toprağının ekilmesi" olduğunu belirterek bunların sertifikalı tohumla buluşturulmasının kendileri için önemine işaret etti.

Son 15 yılda sertifikalı tohumluk üretimlerini yüzde 800 artırarak 1 milyon 325 bin tona ulaştırdıklarını vurgulayan Gençer, sertifikalı tohum desteklerinin yeniden revize edilerek artarak devam etmesini istedi.

Gençer, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohumcular Birliği olarak dost ve kardeş ülkelerle de çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bölgesel tohum ticaretinin en üst seviyeye çıkmasını hedeflediklerinin altını çizen Gençer, "ECOSA olarak Mart 2023'te Bakü'de 8. ECOSA Ticaret Kongresini gerçekleştireceğiz. Bu kongrede önemli çalışmalara imza atacağız. Halihazırda 132'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023'te dış ticaret açığımızı kapatmış bir sektör olarak başarılarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençer, kamuoyunda tohumla ilgili bazı yanlış algılar bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde hiçbir GDO'lu üretim söz konusu değilken bu konu gündemde tutulmaya çalışılıyor. Net ihracatçı bir ülkeyiz tohumda ancak sanki tohum ithal ediyoruz gibi yanlış algılarla sektör töhmet altında bırakılıyor. Biz aslında alkışlanması gereken bir sektörüz. Bu durum üyelerimizi maddi-manevi üzüyor. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Bu konuda bilenlerden çok bilmeyenler konuşuyor. Basınımızın bu konuda hassasiyet göstermesini arzu ediyoruz."

Gençer, tohumculukta dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alan, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimini gerçekleştirerek 2023 yılı hedeflerine ulaşmış bir sektör olmayı istediklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye kendi başarı öyküsünü yazabildi"

Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Abilkayır Tamabek de iki ülke arasında sektörün geliştirilmesine yönelik adımlara dikkati çekti.

Tohum yetiştiren kurumlar ve tohum üreticileri için üretim araçlarının yeniden donatılmasına önem verildiğini belirten Tamabek endüstrinin verimliliğini sağlayacak şekilde bir düzenleme oluşturulacağını anlattı.

Tamabek, Türk tohumculuk sektörünün hızla geliştiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye kendi başarı öyküsünü yazabildi. Türkiye'nin bu alandaki başarılı deneyimleri göz önüne alındığında bu alanda işbirliğimizi geliştirmeyi umuyoruz. İki ülke arasında başarılı yatırım ve işbirliği devam ediyor. Türk kardeşlerimiz, yatırımcılara en konforlu koşulları sağlamaya, ortak projelerin uygulanmasına, işbirliğini güçlendirmeye hazırdır. Bu bağlamda Türk girişimcilerinin ortak yatırım projelerini hayata geçirmek için işbirliği yapmaya davet ediyoruz.”

- Uyumlaştırma konusunda işbirliği imkanları var

İran Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarla Bitkileri Üretimi Genel Müdürü Sohrab Sohrabi de dünya nüfusu, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileriyle tohum başta olmak üzere tarımın öneminin giderek arttığını söyledi.

Sohrabi, 500 milyon nüfusa sahip Ekonomik İşbirliği Teşkilatının dünyanın kurak ve yarı kurak bölgesi arasında yer aldığını belirterek bu olumsuz koşullardan kurtulmanın tek yolunun tarımsal üretimin artırılması olduğunu bildirdi.

Gıda güvencesinin temelinin, çiftçilerin kaliteli tohumlara zamanında ulaşabilmesinden geçtiğine inandıklarını vurgulayan Sohrabi, bölge ülkeleri arasında tohum güvenliğinin sağlanması, yeni çeşitlerinin ıslah ve tescili, uygun lokasyonlarda düşük maliyetlerle ortak tohum üretimi gibi farklı alanlarda uyumlaştırılma konusunda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

- "Tohumlarımızı dünya markası yapacak firmalarımız güçlendirilmeli"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Yazar da tohumculukta büyük bir başarı hikayesi yakaladıklarını dile getirerek sektörün 15 yılda yüzde 800’lük büyüdüğüne işaret etti.

Çıkan haberlerin aksine dışa bağımlı olmadıklarının altını çizen Yazar, "Yakaladığımız başarıyı devam ettirebilmemiz için yeni şeyler yapmalıyız. Tohum bilgidir, teknoloji, birikim ve tecrübedir. Tohumlarımızı dünya markası yapacak firmalarımızın güçlendirilmesi, AR-GE ve ıslah yapan firmalarımızın desteklenmesi lazım. TÜBİTAK ve TAGEM kararıyla olmalı bu destekler." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da tohum ve tarım sektöründe AR-GE'nin önemine işaret ederek yasal alt yapı çalışmalarının AK Parti hükûmetleri döneminde hayata geçirildiğini anlattı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kentin örtü altı üretiminde Türkiye'deki konumlarının farkında olduklarını belirterek "Kalitede örnek gösterilen bir şehir olarak Antalya yoluna devam etmektedir. Antalya dünyanın bilinen önemli turizm şehirlerinden biri olmakla birlikte sebze üretiminde özelikle kış aylarında Avrupa standardında bir şehir olmaya devam edecektir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, &#039;2022 TSÜAB ULUSLARARASI TOHUM ÇALIŞTAYI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, '2022 TSÜAB ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla ...
(Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE İLE BEBEKLERİ BİR ARADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE ...
Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri bir arada
YEREL HABERLER Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri ...
Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, bebeği "Özlenen" ile taburcu oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, ...
(Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA ...
(Görüntülü) TÜRKİYE&#039;NİN İKİNCİ RAHİM NAKİLLİSİ HAVVA ERDEM VE BEBEĞİ TABURCU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜRKİYE'NİN İKİNCİ RAHİM NAKİLLİSİ ...
Mahallenin "muhtar dede"si 70 yıldır bisikletiyle yollarda
YEREL HABERLER Mahallenin "muhtar dede"si 70 yıldır bisikletiyle ...
Akdeniz Üniversitesinde "İnternet Çağında Haberci Olmak" söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde "İnternet Çağında Haberci ...
Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ...
Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası'nı yerinde izledi
YEREL HABERLER Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası'nı ...
Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 5. Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor:
YEREL HABERLER Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 5. Avrupa şampiyonluğu ...
Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı "kusurlu" buldu
YEREL HABERLER Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı ...
Galatasaraylı fanatik engelli genç, en büyük hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Galatasaraylı fanatik engelli genç, en büyük hayalini ...
(Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ
Antalya'da hafif ticari araç, dereye uçtu; 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da hafif ticari araç, dereye uçtu; 1 ölü
Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da konuştu:
Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 ...
Sağlık çalışanlarına maaş promosyonu protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına maaş promosyonu protokolü ...
Kaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilosunu 20 liradan alacak
YEREL HABERLER ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilosunu 20 liradan alacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.