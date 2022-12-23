Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 21-22 Aralık'ta 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken skunk, esrar, metamfetamin, uyarıcı hap, televizyon, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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