Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Serik ilçesi Orta mahalle 1036 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.



Oturma odasındaki sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.



Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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