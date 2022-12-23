Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Durali Öztürk (61) idaresindeki 07 NZM 18 plakalı kamyonet, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Nazmiye Öztürk'ün (54) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Öztürk, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.