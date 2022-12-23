Antalya'da "Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları" Konferansı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürün potansiyeli bu kadar zengin olan ülkede mutlaka 'Coğrafi İşaretler Enstitüsü' kurulmalıdır." dedi.

Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu salonunda düzenlenen "Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları" Konferansında, Türkiye'nin oldukça zengin gastronomiye sahip olduğunu söyledi.

Her bölgenin ve kentin kendine özgü mutfağı olduğuna dikkati çeken Tekelioğlu, bu kapsamda coğrafi işaretlerin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Coğrafi işaretler piyasasında bilgi asimetrisinin giderilmesinin ve önemli pazarlara girişi kolaylaştırmanın önemine işaret eden Tekelioğlu, "Dünya ekonomisinde yer alabilmemiz, küreselleşmenin dayattığı tek yönlü, sağlıksız ve küçük üreticileri yok eden endüstriyel beslenme kalıbına karşı çıkabilmemiz için çok kıymetlidir. Ancak kaliteli ürünler satarak uluslararası rekabetin üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Tekelioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde tarımın ve yerel gıdanın kritik öneminin anlaşıldığını hatırlattı.

Yavuz Tekelioğlu, "Türkiye bir coğrafi işaretler beşiğidir. Coğrafi işaretli ürün potansiyeli bu kadar zengin olan ülkede mutlaka 'Coğrafi İşaretler Enstitüsü' kurulmalıdır. Bunun desteklenmesi büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tekelioğlu, Antalya'nın tavşan yüreği zeytini, bergamot ve turunç kabuğu reçeli, piyazı, serpme böreği, paça çorbası, Döşemealtı halısı, Korkuteli'nin kar yağdı armudu, Alanya muzu, avokadosu, yeni dünyasının coğrafi işaret alarak, tescillenen ürünleri olduğunu sözlerine ekledi.



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