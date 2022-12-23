Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi

AA

Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çavuşoğlu ve Kirişci, Göksu Mahallesi'ndeki sera alanlarıyla Kültürpark Dereüstü ve Yapraklı Mendirek'te incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından iki bakan, ilgili birim müdürlerinin katılımıyla Kumluca Kaymakamlık binasında basın açıklaması yaptı.

Bakan Kirişci, 12 Aralık'ta Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde normalin üzerinde gerçekleşen yağış nedeniyle sel ve taşkın yaşandığını hatırlattı.

Selde bazı hayvanların öldüğünü, maddi hasar oluştuğunu belirten Kirişci, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye geldiğini, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kendilerinin de geldiğini anımsatan Kirişci, Tarım ve Orman, DSİ başta olmak üzere tüm ekiplerin araç gereçlerle ve insan kaynaklarıyla sıkıntının giderilmesi için seferber olduğunu belirtti.

Bugün de bölgeye gelerek son değerlendirmeleri yaptıklarını aktaran Kirişci, Kumluca'ya yıllık yağışın dörtte birinin 24 saat içinde, Finike'ye de yıllık yağışın beşte birinin 24 saatte düştüğünü vurguladı.

Bu miktarların felaketin ne denli büyük olduğunu gösterdiğine işaret eden Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sele bağlı insan can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Felaket haberi alınır alınmaz çalışmalar başlatılmıştır. Kumluca, Finike ve Demre'deki felaket bölgelerinde şu dakika itibarıyla DSİ bünyesindeki 50 iş makinesi ve 114 personelle hayatı normalleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Ormana ait her türlü arazözlerimiz, iş makinalarımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Taşkınların büyük ölçüde dere yataklarına yapılan köprülerden ve derenin üzerinin kapatılmasından kaynaklandığını tespit ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum."

- "3 bin 254 çiftçi zarar gördü"

Kirişci, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için ilgili kurumlarla işbirliğiyle dere yatağını rahatlattıklarını ve birinci bölümdeki çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Sadece Kumluca'ya taşkın kontrol işleri için kamulaştırma bedelleri dahil 2,7 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Kirişci, burada bir daha böyle olayların yaşanmaması için projelerde olan ve yapımına geçilmeyen göletler için de 547,5 milyon liralık ödenek ayrılacağını kaydetti.

Finike'de ise 3 taşkın kontrol tesisinin toplam yatırım maliyetinin kamulaştırma dahil 958 milyon 471 bin lira olduğunu söyleyen Kirişci, bütün projelerin ihalelerinin 2023'te yapılarak inşaatlarına ivedilikle başlanacağını belirtti.

Bunların toplamının da 4,2 milyar lira olduğunu dile getiren Kirişci, "En çok zararı elbette örtü altı yetiştiricilerimiz görmüştür. Bugün itibarıyla yaptığımız tespitlere göre 10 bin 637 dekarı Kumluca'da, bin 291 dekarı Finike'de, 178 dekarı Demre'de olmak üzere toplam 12 bin 106 dekarlık sera alanı selden etkilenmiştir." dedi.

Bakan Kirişci, Finike'de 823 arılı kovan, Demre'de 110 arılı kovan ve Kumluca'da bin 578 arılı kovan, 546 boş kovan, 118 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, 22,5 ton saman, 4 ton İtalyan çimi, 3 ton yonca, 2,6 ton yem, farklı miktarlarda çayır otu ve pamuk küspesinin de zarar gördüğünü bildirdi.

Hasar tespitlerinin de tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Kirişci, "Hadiseden zarar gören çiftçilerimizin sayısı da 3 bin 254'tür. Bu zararla ilgili geçici hasar tespitleri tamamlanmış bulunmaktadır. Kesin hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından ödemelere de ivedilikle başlayacağız. Takriben 200 milyon lira hasar ödemesi yapacağımızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

Vahit Kirişci, el birliğiyle yaraların en kısa zamanda sarılacağını sözlerine ekledi.

- "Vatandaşımız yapılanlar için teşekkür ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilk andan itibaren ilgili tüm kurumların bölgede çalışmalara başladığını söyledi.

Cumhur İttifakı milletvekilleriyle vatandaşın sürekli yanında olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşımız yapılanlar için teşekkür ediyor, varsa bir eksik, ihtiyaç onu da açık yüreklilikle söylüyor. Her bir vatandaşımız, 'Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı' diyor, bu önemli. Afet olabilir, bundan da çıkarılacak dersler var, tedbirlerimizi alıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin de bölgede çözüme yönelik hızlı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Çavuşoğlu, kurum ve kuruluşların esnafa ve vatandaşa "can suyu" olacak gerekli desteklerde bulunduğunu söyledi.

Çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bildirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Gerek TARSİM gerek devletin göndereceği katkıyla çiftçilerimizi rahatlatacak adımları atacağız. Üç ilçede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon ...
Antalya'da "Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları" Konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "Coğrafi İşaretler ve Türkiye ...
(Görüntülü) SERİK&#039;TE KORKUTAN EV YANGINI SERİK&#039;TE KORKUTAN EV YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE KORKUTAN EV YANGINI ...
Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü
Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak
YEREL HABERLER Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 TOHUM DESTEĞİ BÜTÇESİ 978 MİLYON TL
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 TOHUM DESTEĞİ BÜTÇESİ ...
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, &#039;2022 TSÜAB ULUSLARARASI TOHUM ÇALIŞTAYI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, '2022 TSÜAB ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla ...
(Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE İLE BEBEKLERİ BİR ARADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE ...
Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri bir arada
YEREL HABERLER Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri ...
Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, bebeği "Özlenen" ile taburcu oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, ...
(Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA ...
(Görüntülü) TÜRKİYE&#039;NİN İKİNCİ RAHİM NAKİLLİSİ HAVVA ERDEM VE BEBEĞİ TABURCU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜRKİYE'NİN İKİNCİ RAHİM NAKİLLİSİ ...
Mahallenin "muhtar dede"si 70 yıldır bisikletiyle yollarda
YEREL HABERLER Mahallenin "muhtar dede"si 70 yıldır bisikletiyle ...
Akdeniz Üniversitesinde "İnternet Çağında Haberci Olmak" söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde "İnternet Çağında Haberci ...
Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ...
Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası'nı yerinde izledi
YEREL HABERLER Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası'nı ...
Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 5. Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor:
YEREL HABERLER Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 5. Avrupa şampiyonluğu ...
Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı "kusurlu" buldu
YEREL HABERLER Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.