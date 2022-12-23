Bakan Kirişci Antalya'da dere ıslah çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istedi:

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ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde sele neden olan derelerle ilgili çalışmaların bir an evvel bitirilmesi talimatını vererek, "Böyle söyleyip de sonra gidip unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum." dedi.

Kirişci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 12 Aralık'ta sel afetinin yaşandığı seralarda incelemelerde bulundu. Şiddetli yağışta taşkınlara neden olan dereleri gezen bakanlar, DSİ Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman'dan derelerdeki ıslah çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Bölgenin tarım açısından önemli olduğunu vurgulayan Kirişci, çiftçilerin hem ülkedeki insanlar hem de yurt dışı için ürettiğini söyledi.



Derelerde taşkınların meydana gelmesi sonucu sel olayının yaşandığını ifade eden Kirişci, şunları belirtti:

"Derelerin ıslahı konusunda hızlı bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapalım. 3 gün sonra vatandaş da unutur, hepimiz unuturuz. Unutmayalım. Burası afet bölgesi ilan edilmişken bu sorunları çözeceğiz. Vatandaşımız da bunu görecek, 'Allah razı olsun' diyecek. Ben burada bir servet görüyorum. Bu insanlar üretiyor ve ürettiğimizi tüketiyoruz. Fazlasını ihraç ediyoruz. Su ile ilgili mesele bitmeli. Böyle söyleyip de sonra gidip unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum. Burada üretim ve istihdam var."

Kirişci ile Çavuşoğlu, seraları zarar görenlerle de bir araya geldi. Üreticilerin taleplerini dinleyen Kirişci ile Çavuşoğlu, gerçekleştirilecek destekler hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, zarardan etkilenen ailelere eşya için yardım yapıldığını, hasar tespitlerinin ardından da gerekli ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

- Vatandaş, belediye hizmetlerinden sitem etti

Bu sırada Kumluca'da evinde ve serasında su baskını olan Eyüp Eroğlu, olayın yaşanmasının ardından devlet yetkililerinin ilçeye gelerek vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini ziyaret ettiğini, ihtiyaçlarını sorduğunu anlatan Eroğlu, "İki halı, 3 battaniye verildi, hesabımıza para yattı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesinin ise gerekli hassasiyeti göstermediğini ifade eden Eroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği sokakları, otobüs durağını boyadılar, benim mahalleme bir şey yapılmadı. İki gündür belediyeyi arıyorum, ortalıkta kokudan geçilmiyor. Bana kamyon göndermiyorlar." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu da Eroğlu'na ailesiyle başka bir yere yerleştirilmesi teklifinde bulundu. Eroğlu ise 10 kişilik bir aile olduklarını, sadece evlerinin, mahallesinin temizlenmesini beklediklerini söyledi.

Bakanlara eşlik eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Eroğlu'nun taleplerini dinlediğini, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

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