Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 13 bölge üniversitesini iş dünyasıyla buluşturacak Güney Kariyer Fuarı, 27-28 Şubat'ta başlayacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamındaki Güney Kariyer Fuarı, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Üniversite öğrencilerini iş dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen fuarda, firmaların ihtiyaç duyulan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlaması hedefleniyor.

Fuarda firmalar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda hizmete sunulan, hızlı ve doğru istihdamın sağlanması için çevrim içi platform olan "Yetenek Kapısı" platformuyla paydaş üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabilecek.

Proje ve iş imkanlarının bir arada sunulduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve firmaların yer alabileceği fuara katılım "www.yetenekkapisi.org" adresinden yapılabilecek.

Fuara, bölge üniversitelerinden 50 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor.

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