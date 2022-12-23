Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ghacha, Luiz Adriano, Larsson, Wright
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Radakovic, Malcuit, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Beridze, Pedrinho, Emre Kılınç, Sowe
Sarı kart: Dk. 45+3 Radakovic (MKE Ankaragücü)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.
30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.
44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
45+4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.