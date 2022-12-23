Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 83 Cemali Sertel), Fernando, Ufuk Akyol (Dk. 77 Fredy), Ghacha (Dk. 77 Admir Mehmedi), Luiz Adriano, Larsson (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Radakovic, Malcuit, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diack), Beridze (Dk. 64 Jese), Pedrinho (Dk. 89 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 79 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 64 Jese, Dk. 90+7 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Radakovic, Dk. 87 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü). Dk. 73 Luiz Adriano, Dk. 82 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.





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