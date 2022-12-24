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ISPARTA (AA) - Kulüp tarafından sözleşmesi feshedilen eski Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Şimşek'in, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğu bildirildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından teknik direktörlük görevine getirilen ve aldığı başarısız sonuçların ardından sözleşmesi feshedilen eski teknik direktörümüz Hakan Şimşek sözleşme aşamasında Isparta 32 Spor Kulübümüzden hiçbir tazminat talep etmeyeceğini beyan etmesi ve imza atmasına rağmen kulübümüzden ayrıldıktan sonra mahkeme yoluyla tazminat talebinde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Kendi memleketinin takımına yaptığı bu davranıştan dolayı Şimşek'i esefle kınıyoruz. Karara itiraz edeceğimizin ve yönetim kurulu olarak kulübümüzün bütün haklarının arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, TFF'nin, Hakan Şimşek'in sözleşmede yer alan parasının ödenmesi yönünde karar aldığı ifade edildi.

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