Elektrik dağıtım sektörü, Antalya'da buluştu

Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) koordine ettiği, "2. Dağıtım Sektörü Buluşması", Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı.

Lara bölgesindeki bir otelde düzenlenen buluşmada, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve Türkiye genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticileri, sektörün 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 yılı planlamalarını değerlendirdi.

TEDAŞ Genel Müdürü Yapıcı, açılışta yaptığı konuşmada, toplantının dört oturum halinde düzenlendiğini belirterek, AEDAŞ'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Elektrik dağıtım sektörünün bu vesileyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yapıcı, şunları kaydetti:

"İlkini Başkent EDAŞ'ın ev sahipliğiyle gerçekleştirdiğimiz dağıtım sektörü buluşmalarının ikincisinde, sektörümüzün değerli temsilcileriyle Antalya'da birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Toplantımıza katılım sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, dağıtım şirketlerimizin üst düzey yöneticileri ile dağıtım sektörü buluşmamızın ikincisine ev sahipliği yapan AEDAŞ yöneticilerine ve değerli çalışanlarına kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- Acil durum tedbirleri de ele alındı

Toplantının ilk bölümünde, Ekimde Ankara'da yapılan "1. Dağıtım Sektörü Buluşması"nda ele alınan konularla ilgili atılan adımlar değerlendirildi. 2022 yılı şebeke yatırım tavan ve gerçekleşmeleri, planlı bakımlar, kırsal şebeke yatırımları ve iyileştirme çalışmaları, yıl içinde TEDAŞ'a yapılan proje onay ve kesin kabul başvuruları ile 2023 yılı planlamaları ele alındı.

İkinci oturumda ise Güneş Elektrik Santralleri (GES) çağrı mektupları, LED armatür kullanım değerleri, aydınlatma mobil takip uygulaması sonuçları, afet ve acil durum tedbirleri, EDAŞ Çağrı Merkezi memnuniyeti anket sonuçları, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.