Antalya'da vatandaşlar ile turistler denize girdi, kanoya bindi

ANTALYA (AA) - Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, aralık ayında denize girdi, kanoya bindi.
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler, denize girerek bir süre yüzdü, kumsalda güneşlendi. Çocuklar bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu, kumsalda aileleriyle oynadı.
Bazıları ise arkadaşlarıyla kanoya bindi, tekne turuna katıldı.
Varyant mevkisinde bir kişinin köpeğiyle yüzmesi dikkati çekti.