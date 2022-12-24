Antalya'da gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu vefat etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve televizyon kanalında program sunan Ali Orhan Lazaloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi 66 yaşındaki Lazaloğlu, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Lazaloğlu, vefat etti.

Çalıştığı televizyon kanalının önündeki törenin ardından Lazaloğlu'nun cenazesi Muratpaşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gazeteci Lazaloğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gönderildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yayımladığı taziye mesajında, "Antalya'mızın duayen gazetecilerinden, Kanal V ekranlarının sevilen yüzü Ali Orhan Lazaloğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Orhan Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de taziye mesajı yayımlayarak, Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına baş sağlığı diledi.

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