Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılda dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılda dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor:

AA

Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılda dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor:

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Milli motosikletçilerden Can Öncü, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Can Öncü, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine 2022 yılını değerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı.

Sezonun ilk yarışlarının istediği gibi geçmediğini belirten milli sporcu, ikinci yarıda iyi neticelere ulaştıklarını bildirdi.

Can, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki mücadelesine ilişkin, "İlk birkaç yarış biraz kötüydü, çok zorlandık ama sonra ilk aradan sonra sezonun ikinci yarısında çok güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022'de dünya üçüncüsü oldum. 2023'te dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Hedefi doğrultusunda ilk testlere gelecek haftalarda başlayacaklarını belirten milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu'nun dünya şampiyonluğuna ulaştığı takımda, aynı marka motosikletle yarıştığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya şampiyonluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim tek hayalim, Kenan ağabeyden sonra bu kadar uzun aranın ardından önümüzdeki yıl aynı takımla şampiyon olmak."


- "Kendimi geliştirmeye devam edeceğim"

Üzerinde büyük emeği olduğunu vurguladığı Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile aldıkları kararla yazın inşaatta ve çay bahçesinde çalıştığını aktaran milli sporcu, bunun kendisini olumlu etkilediğini dile getirdi.

Bu sayede daha çok podyuma çıkma başarısı gösterdiğine işaret eden 19 yaşındaki sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ikinci yarısında neredeyse bütün yarışlarda podyum yapmamın, oralarda çalışmam sayesinde olduğunu düşünüyorum. İşimin kıymetini, motor sporlarının ne kadar zevkli olduğunu ve çok sevdiğimi anladım. Motor sporlarına sevgim daha da arttı. İşime daha fazla değer verdim. Daha çok çalışıyorsunuz. Mantıklı bir karardı, hayatı görmek güzel. Kariyerimde farklı yükseliş oldu. Gelişimimin gelecek yıllarda devam edeceğine inancım tam."

Her hedefin zor olduğuna değinen Can, iyi yerlere gelmek için öncelikle hedefi gerçekleştirebileceğine inanmanın gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) - KONYAALTI&#039;NDA MARATON HEYECANI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - KONYAALTI'NDA MARATON HEYECANI ...
Antalya'da gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu vefat etti
YEREL HABERLER Antalya'da gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu vefat etti
Eviyle birlikte, biriktirdiği kira parası da yandı
YEREL HABERLER Eviyle birlikte, biriktirdiği kira parası da yandı
(Görüntülü) EVİYLE BİRLİKTE, BİRİKTİRDİĞİ KİRA PARASI DA YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVİYLE BİRLİKTE, BİRİKTİRDİĞİ KİRA PARASI ...
Antalya'da vatandaşlar ile turistler denize girdi, kanoya bindi
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar ile turistler denize girdi, ...
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA NOEL KUTLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA NOEL KUTLAMASI
Elektrik dağıtım sektörü, Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Elektrik dağıtım sektörü, Antalya'da buluştu
Kaş’ta 12 kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta 12 kaçak villa yıkıldı
(Görüntülü) HASTANEDE FİLM GİBİ TATBİKAT
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASTANEDE FİLM GİBİ TATBİKAT
(Görüntülü) TÜKETİCİ, EN FAZLA GIDA ÜRÜNLERİ İLE FAHİŞ KİRA ARTIŞINI ŞİKAYET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜKETİCİ, EN FAZLA GIDA ÜRÜNLERİ İLE ...
Eski Isparta 32 Spor'un teknik direktörü Şimşek, alacakları için TFF'ye başvurdu
YEREL HABERLER Eski Isparta 32 Spor'un teknik direktörü Şimşek, ...
Antalya'da Noel kutlaması
YEREL HABERLER Antalya'da Noel kutlaması
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu geri almak istiyor:
YEREL HABERLER Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya ...
Tüketici, en fazla gıda ürünleri ile fahiş kira artışını şikayet etti
YEREL HABERLER Tüketici, en fazla gıda ürünleri ile fahiş kira ...
(Görüntülü) ANTALYA - DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI KOLTUKTA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI ...
Dinlenmek için uzandığı koltukta öldü
YEREL HABERLER Dinlenmek için uzandığı koltukta öldü
Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2
YEREL HABERLER Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Güney Kariyer ...
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda ilgili kurumlar çalışma ve projelerini anlattı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda ilgili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.