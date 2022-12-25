Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

U.A'nın (23) kullandığı 07 AYT 835 plakalı otomobil, Beymelek Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Şanverdi'ye (23) çarptı.

Otomobil sürücüsünün, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Şanverdi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi incelemenin ardından Demre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Demre Toptancı Hali'ndeki bir paketleme tesisinde işçi olarak çalışan Fatma Şanverdi'nin, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.