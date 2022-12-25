Antalya'da lösemili çocuklar yeni yıl partisinde moral buldu

ANTALYA (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), yeni yıl dolayısıyla lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara özel Antalya'da yılbaşı partisi düzenledi.
Türkiye'nin dört bir yanında lösemi ve kanserle savaşan çocuklara ve yetişkin hastalara yeni yıl heyecanı aşılamayı hedefleyen LÖSEV, yılbaşı öncesi moral etkinliklerini sürdürüyor.
Etkinlikler kapsamında, LÖSEV Antalya İl Koordinatörlüğü tarafından tedavisi hastanede ya da evde süren çocuklara özel yılbaşı partisi gerçekleştirildi.
Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen özel programda, 45 çocuk bando takımı ve palyaçolar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
Müzik, dans ve sirk gösterilerinin yanı sıra ritim etkinliklerinin de yer aldığı partide, minikler LÖSEV'in yeni yıl pastasını kesti.
Yeni yıl heyecanı yaşayan çocuklar pasta keserken hem kendileri için hem de tüm hastalar için sağlıklı bir yıl diledi.
LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar, AA muhabirine, yılbaşı öncesi çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kanser ve lösemi gibi hastalıkların tedavi sürecinde moral ve motivasyonun önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Karalar, LÖSEV olarak aileleri ve hastaları bu özel günlerde de yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.