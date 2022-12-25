Alanya'da genç kız evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Emine K'yi odasında hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Emine K'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi, toprağa verileceği Adana'ya götürüldü.

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