Antalya'da afetzedelere zararları için bu hafta da ödeme yapılacak

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara daha önce 10'ar bin lira yardımda bulunulduğunu hatırlatarak, bu hafta da zararları için ödeme yapılacağını belirtti.

Uslu, şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı seralardaki çalışmaları inceledi, üreticilerle bir araya geldi.

Afetzedelerin taleplerini dinleyen Uslu, çiftçilerin hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gerekli çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.



İlk andan itibaren çiftçilerin yanında yer aldıklarını aktaran Uslu, daha önceki afetlerde de her zaman vatandaşın yarısını sarmak için seferber olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Selden 3 ilçede yaklaşık 3 bin 250 çiftçinin etkilendiğini anımsatan Uslu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1700 araç ve 780 esnaf zarar görmüştü. Toplam zarar bilançosunun hesaplanmasında sona geldik, kısa süre içinde çiftçimize ilk destek ödemelerini yapmayı planlıyoruz. Esnaflarımıza 10'ar bin lira can suyu yardımda bulunmuştuk, bu hafta araç ve esnaf zararları için destek ödemeleri yapılacak. Selden etkilenen araçlara hasar durumuna göre, belli oranlarda, tamirat desteği ödemeleri de hafta içinde başlayacak."

Uslu, afetin ilk anından itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere ilgili tüm kurumların yetkililerinin bölgede çalışma yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Uslu, Erdoğan'ın gelecek ayın başında Antalya'da afet bölgesini ziyaret edeceğini bildirdi.



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