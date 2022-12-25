Antalya'da uçurumdan düşen Rus turist öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçurumdan düşen Rus turist hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Köprülü Kanyon'a gezmek amacıyla gelen S.İ (35), N.F. (54) ve A.F. (34) bir süre kanyonun etrafında gezdi.

Fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan S.İ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen S.İ'nin cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.