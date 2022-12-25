Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 13. haftasında sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Denizli bölgesinden Cihan Yurdagül, Ahmet Bayır ve Bekir Oğuz hakem üçlüsü yönetti.

Konuk Sarayönü Belediyespor'un vuruşuyla başlayan maçın 10. dakikasında gelişen bir atakta rakibine sert faul yapan Sarayönü Belediyespor'dan Mustafa Eraslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahada 10 kişi kalan Sarayönü Belediyespor, maçın 32. dakikasında Burak Çakır'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikalarında Berkay Toker, takımının ikinci golünü kaydetti. Sakatlıklar ve gol nedeniyle 11 dakika uzatma verilen maçın ilk yarısında ev sahibi takımdan Hakan Doğru ve Hamdi Tayfun'un attığı gollerle skor eşitlendi. İlk yarı 2-2 berabere bitti.

Maçın 90. dakikasında konuk takımdan Uğur Ahmet Özen, rakibiyle girdiği hava topu pozisyonunda dengesini kaybederek düştü. Oyuncuya ilk müdahale sahada görevli sağlık ekibi tarafından yapıldı. Omzundan sakatlanan oyuncu, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Maçın 90+15. dakikasında Kumluca Belediyespor'dan Mustafa Yıldız sokuru 3-2 yapan golü kaydetti.

Maçı 3-2 galip bitiren Kumluca Belediyespor, ligin ilk yarısını grubunda ikinci olarak tamamladı.

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