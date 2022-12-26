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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA

Alanya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bilal Koçak'ın (22) kullandığı 07 ANP 658 plakalı otomobil ile Erkan Sağlam idaresindeki 33 DPH 63 plakalı araç, Yeşilöz Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Koçak'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Sağlam, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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