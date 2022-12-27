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Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

AA

Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Davut Akay'ın (28) kullandığı 07 AOJ 160 plakalı kamyonet, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde S.Y.A. (46) idaresindeki 07 BAF 224 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Akay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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