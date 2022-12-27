Manavgat'ta yakalanan şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Yapay Şelale Kavşağı'nda B.B'nin kesici aletle yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.



Çalışmada, yaralama olayını 24 suç kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi.



Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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