Elmalı'da öğrencilere gıda güvenirliği ve israfı eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Elmalı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22 okulda gıda güvenirliği ve israfı konusunda eğitim verildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 22 okulda 2022 Eğitim Öğretim Yılı sonbahar döneminde 1322 öğrenciye müdürlükte görevli gıda mühendisi Tansu Ertuğrul, ziraat mühendisi Celal Tankuş ve veteriner hekim Murat Yücel tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konulu farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Öğrencilere güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda bilgilendirme yapıldığını anlatan Boğatimur, şunları kaydetti:



"Gıdalarda oluşabilecek riskler, bu risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri, gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı. Sunum sonunda soru cevaplarla katılım sağlanarak eğitimin öğrenciler üzerindeki etkileri belirlenmiştir."

Boğatimur, öğrencilerle sohbet edince ne kadar bilinçli olduklarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.



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