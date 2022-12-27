Kaş Belediyesinden akülü tekerlekli sandalye yardımı

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi felçli kişiye akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi vatandaşların akülü tekerlekli sandalyeleri Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine kadar teslim ediliyor.



Başvuru yapan vatandaşların gerekli incelemeleri ve yardıma uygunluğu araştırılıyor. Yapılan araştırma ve uygunluk sürecinin tamamlanmasının ardından yardıma uygun olan vatandaşlara gerekli destek sağlanıyor.



Kaş Belediyesi, bu çerçevede Sütleğen Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Akyalçın’ın akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akyalçın’ı ziyaret ederek, aracı teslim etti.



Aracına kavuşan Akyalçın, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekiplerine teşekkür etti.



On senedir felçli olarak yaşadığını belirten Akyalçın, "Rahatça gezemiyordum. Arkadaşlarla diyalog kuramıyordum. Bundan sonra dilediğim gibi gezebileceğim. Komşularıma, çarşıya, pazara rahatça gidebileceğim." dedi.

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