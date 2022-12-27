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Antalya'da yılın en yüksek yağış değeri selin etkilediği Finike'de ölçüldü

AA

Antalya'da yılın en yüksek yağış değeri selin etkilediği Finike'de ölçüldü

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 12 Aralık'ta çok sayıda ev ve serada hasara neden olan selde, Finike ilçesinin Saklısu mevkisinde ölçülen yağış miktarı yıl genelindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Kumluca, Finike ve Demre'yi etkileyen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selden zarar görenler için verilen 10 bin liralık yardımın yanı sıra gerek seralardaki gerekse ev, dükkan ve araçlardaki hasarlar için destek çalışmaları da sürdürülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yıl genelinde bir günde en fazla yağışın ilçe bazında Döşemealtı'na, nokta bazında ise Finike'nin Saklısu mevkisine düştüğünü söyledi.

Döşemealtı ilçesinin 23 Şubat'ta bir günde 252,3 kilogram yağış aldığını dile getiren Gültekin, "Son sel olayında Finike'de Saklısu mevkisinde bir günde 254 kilogram yağış ölçüldü, bu da yılın en yüksek yağış değeri." dedi.

Gültekin, Kumluca merkezde ise 207,8 kilogram yağış kaydedildiğini belirtti.

Antalya'nın daha önceki yıllarda daha fazla yağış miktarlarıyla karşılaştığını anımsatan Gültekin, geçen yıl 31 Aralık'ta Kemer merkezde bir günde 421 kilogram, yüksek kesimlerinde ise 490 kilogramın üzerinde yağış kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca Kemer'de 17 Aralık 2018'de ölçülen 491 kilogramlık yağış değerinin, Türkiye genelinde bir günde ölçülen tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Gültekin, bu yıl bu miktarlarda yağışın gerçekleşmediğini kaydetti.

Antalya merkezinde ise bir günde en fazla 90,1 kilogramlık yağış yaşandığını dile getiren Gültekin, kent merkezinin en fazla yağışı 331,5 kilogram ile 17 Ocak 1969'da aldığını aktardı.

- Antalya, 2022'de 30 yılın en soğuk gününü yaşadı

Gültekin, kurum olarak 93 yıllık veri kaydına sahip olduklarını vurguladı.

Yıl genelindeki hava sıcaklıklarıyla ilgili de bilgi veren Gültekin, "Antalya il merkezinde en düşük sıcaklık 1 derece olarak 20 Ocak'ta ölçüldü. 30 yıl aradan sonra kent merkezine ilk kar yağışı düştü, 1 santimetre olarak ve o gün minimum sıcaklık 1 derece olarak ölçüldü. İl genelinde ise sıfırın altında 10 derece ile Elmalı ilçesi 27 Ocak'ta en düşük sıcaklığı yaşadı." diye konuştu.

Gültekin, Antalya merkezde en soğuk günün ise sıfırın altında 4,6 derece ile 5 Şubat 1950 yılında kayıtlara geçtiğini kaydetti.

- Antalya'nın en sıcak günü temmuzda yaşandı

Mehmet Latif Gültekin, bu yıl şehir merkezinde maksimum hava sıcaklığının 40,9 derece ile 17 Temmuz'da ölçüldüğünü bildirdi. İl genelinde ise en sıcak günün 42 derece ile 23 Temmuz'da Serik'te gerçekleştiğini dile getiren Gültekin, geçmiş yıllarda ise Antalya'da en yüksek sıcaklığın 45 derece ile 6 Temmuz 2000'de yaşandığını vurguladı.

- "İklim değişikliği istikrarsızlıklara neden oluyor"

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Merdun iklim değişikliğinin sıcaklık, rüzgar ve yağışlarda istikrarsızlığa neden olduğunu belirtti.

Son 50 yıllık sıcaklık ortalaması incelendiğinde ortalamalarda ciddi sapmaların yaşandığını dile getiren Merdun, bunun da kuraklık, aşırı yağış, sel gibi çeşitli doğal afetlere neden olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin ana kaynağının sera gazları olduğunu aktaran Merdun, sera gazlarının temel kaynağı fosil yakıtlarının kullanımından vazgeçilmesi, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına geçiş yapılması gerektiğini bildirdi.

Ormanların da sera gazının azaltılmasında etkin rol oynadığına işaret eden Merdun, "Düzgün kentleşme, sanayide fosil yakıtlarının azaltılması, kuralına uygun tarım ve yeni teknolojiler, toprakta karbon tutulumu gibi farklı uygulamalarla iklim değişikliğini azaltıcı tedbirler almak gerekir." dedi.

Merdun, yağışların istikrarlı ve düzgün bir şekilde olabilmesi için yeryüzündeki suyun da iyi yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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