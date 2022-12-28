Antalya Ticaret Borsasında bu yıl 11 milyar liralık işlem yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, borsanın bu yılki işlem hacminin geçen yıla göre yüzde 120 artışla 11 milyar lira olduğunu söyledi.

ATB aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplandı.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, Kumluca, Finike ve Demre'de meydana gelen sel afetinin bölgede, özellikle de tarım alanlarında zarara yol açtığını belirtti.

Zarar gören üreticilere, ticaret erbabına ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ifade eden Çandır, "Devletimizin, üreticilerimizin mağduriyetlerini gidereceğine inanıyorum. Son dönemde iklim değişikliğine bağlı hortum ve sel gibi afet olaylarının arttığını gözlemliyoruz. Artan sel afetlerini ve afetler sonrası oluşan maliyetleri önlemenin yolu, bilgiye dayalı kamusal altyapı hamlesinden geçmektedir. Kamunun altyapıda yapacağı yatırımlar, afetlerin olumsuz etkisini azaltacaktır." diye konuştu.



​​​​​​​- "Üretim arttı ancak kazanca yansımadı"

Tarım sektörünün ülke genelinde ilk iki çeyrekte küçülme yaşadığını ancak üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 büyüme kaydedildiğini dile getiren Çandır, dördüncü çeyrekte de benzer düzeyde bir reel büyüme beklediklerini ifade etti. Çandır, şöyle dedi:

"Antalya tarımı 2022'de üretim miktarı olarak 2021 yılından daha iyi bir yıl geçirdi. Gerek meslek komitelerimizden gerek sahadaki çalışmalarımızdan bu artışı teyit edebiliyoruz. Ancak maliyetlerimizin aşırı artışına karşılık fiyatlarımızda benzer bir artış olmayınca, miktardaki artışa uygun bir kazanç sağlanamadı. Tarımsal ihracat rakamlarımız da mütevazı artışlar kaydetti."

Çandır, gelecek yılın hem küresel ölçekte hem de Türkiye ve Antalya için sıra dışı bir yıl olacağını söyledi.

Antalya Ticaret Borsasının işlem hacminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 120 artışla yaklaşık 11 milyar liraya yükseldiğini belirten Çandır, 2023 bütçesinin ise 25 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.





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