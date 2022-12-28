Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü sahasında Fenerbahçe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2 grup halinde idman gerçekleştirdi.

Dün Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.