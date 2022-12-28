Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek, Muratpaşa Belediyesinin 30 klimasını sökerek geri getirmediği ileri sürülen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İddiaya göre, Belediyenin Spor İşleri Müdürlüğüne 7 Kasım'da başvuran A.Ç, yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.

Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. A.Ç, 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.

Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, A.Ç'yi telefonla aradı. A.Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine A.Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da personelin olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlattı.

Klimaların değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.

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