"Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle okullara malzeme desteği

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ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" (ASİST) projesinde 19 ilçeden 126 okula spor malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Emre Çalışkan, projeye destek veren kurum temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Vali Yazıcı, buradaki konuşmasında, ASİST projesi kapsamında öğrencilere çeşitli branşlarda spor malzemeleri dağıtılacağını söyledi.

Sporun erken yaşlarda yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Yazıcı, "Bunun için spor malzemelerine ulaşmada sorun yaşayan okulların bu sorununu çözmek için ASİST projesini hayata geçirdik. Yaşamın olmazsa olmaz olan sporun bu yaşlarda hayatımıza katalım. Güzel çocuklarımızı sporla buluşturmak istedik ve ASİST projesi ile bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde "sağlık için spor" sloganıyla 126 okulda 350 antrenörle öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek olmak, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak için 30 bin öğrencinin faydalanması için spor malzemeleri ihtiyaçlarının giderileceğini ifade etti.

ASİST projesiyle spor tesislerine uzak olan, erişim güçlüğü çeken çocukların spora erişimini sağlamak istediklerini belirten Gürhan, "Önümüzdeki günlerde spor liselerimizin spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir proje hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kala bugünlerde sporla, eğitimle katılması için destek verenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, Valiliğin himayelerinde "Ahenk" ve "ASİST" gibi iki önemli proje yürüttüklerini kaydetti.

Öğrencilerin spor kültürünün yaygınlaştırılarak toplumsal gelişime katkı sağlanması, öğrencilerin zararlı alışkanlık ve arkadaşlıklardan korunmalarına destek olunması için ASİST projesiyle hayata geçirdiklerini belirten Çalışkan, "Kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla erken yaşlarda okullarda kurulacak spor alan ve tesislerinde spor etkinliklerine sürdürülebilir katılım sağlanması için 19 ilçenin 126 okulunda spor faaliyetlerine başladık." dedi. ​​​​​​​



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