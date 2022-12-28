Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Umut Güneş, Lusamba, Candeias, Yusuf Özdemir, Cavaleiro, Efecan Karaca, Ahmed Hassan

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Campanharo, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mensah, Cardoso, Gavranovic



Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan, Dk. 36 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.

2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Runnarsson meşin yuvarlağı önledi.

21. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lumsaba'nın ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

36. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kaleci Runnarsson'un uzun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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