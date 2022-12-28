Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Umut Güneş, Lusamba (Dk. 56 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir (Dk. 56 Pereira), Cavaleiro (Dk. 56 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Ahmed Hassan (Dk. 63 Eduardo)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Campanharo (Dk. 46 Ali Karimi), Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan (Dk. 77 Mane), Mensah, Cardoso (Dk. 86 Talha Sarıarslan), Gavranovic (Dk. 77 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan, Dk. 36 Yusuf Özdemir, Dk. 72 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 59 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mensah, Dk. 61 Carole, Dk.78 Cardoso, Dk. 90+7 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Cavalerio, Dk.80 Runarsson (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 3-1 yendi.



47. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Soldan gelişen atakta Ramazan Civelek'in pasında cezası dışından düzgün bir vuruş yapan Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu: 2-1

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karacan ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çeldi ama VAR sonrası atışın tekrarına karar verildi.



72. dakikada bu sefer penaltı atışını kullanan Efecan Karaca, topu ağlara gönderdi: 3-1

79. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

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