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Okeye dönen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı

AA

Okeye dönen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da bu yıl 2 milyondan fazla arama yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi, "Okeye döneyim mi?", "Kavanozun kapağını açmaya itfaiye gelebilir mi?", "Cins kedimi çiftleştirmek için aday arıyorum" gibi gereksiz aramalara da cevap vermek zorunda kaldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Antalya'da, 7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek ekiplerin olaylara zamanında müdahalesini sağlıyor.

Merkezde 83'ü çağrı alıcısı, 12'si Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 12'si İl Jandarma Komutanlığı, 34'ü İl Emniyet Müdürlüğü, 90'ı İl Sağlık Müdürlüğü, 5'i AFAD, 5'i Sahil Güvenlik ve 8'i Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere 249 personel görev yapıyor.

Çağrı alıcıları, olay ve adres bilgisini ortalama 25-30 saniyede alıp ihbarın içeriğine göre ilgili kurum operatörlerine aktarıyor. Aramaları filtreleyen görevliler, gerekli ve gereksiz çağrıların ayrımını yapmak zorunda da kalıyor.

- İhbarların yüzde 51,8'i polise yönlendirildi

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, AA muhabirine, merkezin 2009'dan beri kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Merkezin 2022'nin 11 ayında 2 milyon 34 bin 580 çağrıya cevap verdiğini belirten Koçak, aramaların yüzde 34'ünü gereksiz çağrıların oluşturduğunu kaydetti.

Koçak, ihbarların yüzde 51,8'inin emniyete, yüzde 33,4'ünün sağlık ekiplerine, yüzde 8,4'ünün jandarmaya ve diğerlerinin de Orman, AFAD ve Sahil Güvenliğe yönlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının bünyesinde geliştirilen uygulamayla işitme ve konuşma engelli kişilere de hizmet verdiklerini anlatan Koçak, "Engelli vatandaşların telefonlarına indirecekleri uygulama aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile anında iletişime geçmelerine imkan sağlandı. Engelliler, görüntülü arama yaparak yardım çağrısı yapıp, ihbarda bulunabiliyor." dedi.

- "Ayakkabım vurdu, ambulans beni eve bıraksın"

Asılsız ihbarların gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta zaman kaybına yol açtığına dikkati çeken Koçak, merkeze bu yıl gelen gereksiz çağrılardan şunları paylaştı:

"Kahvede arkadaşlarla taş diziyoruz, size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?", "Ayakkabım vurdu, ambulans gelsin beni eve bıraksın", "Yüzüme botoks yaptırdım, Kovid aşısı botoksumu bozar mı?", "Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi?", "Turşu kavanozunun kapağını açamadık, komşular da denedi açamadı. Acaba itfaiye gelebilir mi?", "Çocuğum konuşmayı yeni öğreniyor, çocuğumla biraz konuşup onu oyalar mısınız?", "Cins kedimi çiftleştirmek için aday arıyorum", "Esra Erol'un canlı yayınına bağlanmak istiyorum", "Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çeken şahıs var', 'Yolda seccade serip namaza duran şahıs var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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