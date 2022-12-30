Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 9-12 Şubat 2023'te yaşanacak

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya powered by AKRA", 9-12 Şubat 2023'te beşinci kez düzenlenecek.



Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Argeus Travel&Events ve Yedi İletişim tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen tur, dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumları ve kuruluşları da destek veriyor.

Tour Of Antalya, AKRA Otelleri'nin ana sponsorluğunda Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel'ın co-sponsorluğunda, Grand Park Lara Otel, Paloma Otelleri, Regnum Carya, Zemzem Grup, Salcano, Shimano, Yaşam Hastanesi ve Antalya Aquarium'un da destekleriyle düzenlenecek.

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