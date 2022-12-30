Alanya'da yerli ve yabancı turistler aralık ayında denize girdi

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ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarına gitti.



Plajda güneşli havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın da devam edeceğini bildirdi.





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