Antalya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kadın hastanede öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde baygın bulunan Rusya uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki dairesinde yaşayan Elena Makhankova'ya (76) telefonla ulaşamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibiyle eve giren arkadaşı, Makhankova'yı salonda baygın halde buldu.

Çağrılan sağlık ekibince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Makhankova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Makhankova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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