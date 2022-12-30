Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu, anne ile bir yaşındaki kızı evden çıkarak kurtuldu.

Merkez Mahallesi'nde Sezgin Akıllı'ya ait evin ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine evde bulunan Gülşen Akıllı (24) ile bir yaşındaki çocuğu Nehir kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Anne, kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Evin sahibi Sezgin Akıllı, gazetecilere, eşinin telefonla araması üzerine hızla eve geldiğini ve yangını görünce üzüldüğünü ifade etti.

Sobanın bacasının yatak odasından geçtiğini anlatan Akıllı, "Bacadan yatak odasına ateş düşmüş ve yangın çıkmış. O sırada eşim ve kızım evdeydi, dışarıya zor çıkmışlar. Evimizin tüm odaları, panjurlara kadar yandı. Küle dönen yatak odasında çocuğum vardı. Zor durumda kaldık, hayırseverlerden yardım istiyorum. İşim de yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.