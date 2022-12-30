Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

T.O. (22) yönetimindeki otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta Hasan Ali İnci'nin (57) kullandığı 07 NLZ 19 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosikletteki Fatma İnci (53), kaza yerinde, eşi Hasan Ali İnci ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma karakoluna götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Mecek, gazetecilere bölgedeki kavşakta çok sık kaza yaşandığını belirterek, "Bu 10'uncu ölümlü kazamız. Daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz." dedi.

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