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ANTALYA (AA) - Antalya'da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Yakınları, haber alamadıkları Doğukan Karana'nın (25) Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine geldiler.

Kapıyı çalmalarına karşın kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren yakınları, genci yerde hareketsiz yatar vaziyette buldular.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karana'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.







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