Antalya'da "Huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 526 polisin katılımıyla "Huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden bazı birimlerin katılımıyla kentteki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla yaptığı uygulamaya 526 personel katıldı.
Uygulamada, 3 bin 674 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı, 5 kişiye de adli işlem uygulandı.
Denetlenen bin 306 araçtan 147'sine idari işlem yapılırken, 4 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, 42 metruk bina, 28 okul çevresiyle 15 park ve bahçe kontrol edildi.