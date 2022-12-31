Antalya'da evinde ölü bulunan gencin cenazesi teslim alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Yaşımını yitiren Doğukan Karana'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı.

Cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Karana'nın evde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

- Olay

Haber alamadıkları Doğukan Karana'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine giden yakınları, kapıyı çilingirle açtırmıştı.

Yerde hareketsiz yatar vaziyette bulunan gencin yaşamını kaybettiği belirlenmişti.





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