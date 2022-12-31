Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada, gümrük kaçağı bin 110 paket sigara, bin 415 elektronik sigara ve 444 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.