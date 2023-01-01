Syedra Antik Kenti'nin 11 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Syedra Antik Kenti'nin 11 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

AA

Syedra Antik Kenti'nin 11 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen Syedra Antik Kenti, turistlerin gezi rotasında yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarla geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan antik kent, ülke kültürüne kazandırıldı.

Kent, ortaya çıkarılan sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla öne çıkıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, 4 yıldır süren kazı çalışmalarında toprak ve orman bitkilerinin kapladığı antik kenti gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Son iki yıldır 12 aylık periyotlar halinde çalıştıklarını anlatan Ergürer, "Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğumuz proje kapsamında hamam, meclis binası, hamamın alt kısmındaki yollarda çalışmaları bu yıl tamamladık. Kentin batı kapısındaki caddesindeki çeşitli temizlik ve onarım çalışmalarını da aralık sonunda bitiriyoruz." dedi.

Ergürer, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden ocak ayında başlamayı planladıklarını aktararak, yaklaşık 6-7 kilometrelik sur duvarının içindeki alanda, şimdilik 12, yazın ise 30 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getirdi.

Konumu, doğası, manzarası ve yapılarıyla Syedra'nın, çok güzel bir kent olduğunu belirten Ergürer, "Bakanlığın izniyle yapılan ahşap yürüme yollarını, Roma'nın orijinal merdiven ve patika yollarına bağlayıp insanların antik kentin merdivenlerinde yürümesini istiyoruz. Bunu hayata geçirdiğimizde yaklaşık iki saatlik bir gezi rotasına sahip olabileceğiz." diye konuştu.

- "Güzel mozaiklere sahibiz"

Örneklerine ancak Kapadokya'da rastlanılan vaftiz mağarasının Syedra'nın önemli bir değeri olduğuna değinen Ergürer, şöyle konuştu:

"İçinde kilise ve vaftiz yeri var. Mağarayı koruma altına aldık. Projelendireceğiz. Keza güzel mozaiklere sahibiz. 'Herakles'in 12 İşi'nin işlendiği mozaikteki Herakles figürleri normal insan boyutlarında. Yine Roma hamamı... Başlı başına görkemli bir yapı. Çatı kısmına kadar korunmuş. Ayrıca kentin işlikleri, yürüme yolları, meclisi... Yaklaşık 300-350 metre yükseklikteki ana kaya düzleştirilerek yapılmış sütunlu caddesi, başlı başına görünmesi gereken bir mimari kalıntı. Bu kente geldiğinizde mimari kalıntıların yanı sıra inanılmaz bir manzara, güneşin batışı, değişim, tarih ile güzel bir görüntü oluşturuyor."

Syedra'nın ziyaretçilerinin son yılda 20 bini aştığını kaydeden Ergürer, Syedra'da mimari yapılara bakıldığında zamanında 5-6 bin nüfustan bahsedilebileceğini ifade etti.

Ergürer, ilçede iki noktada kazı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti'ndeki çalışmalarda kendilerine destek veren Alanya Belediyesine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA 2023&#039;Ü DENİZDE KARŞILADILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 2023'Ü DENİZDE ...
(Görüntülü) HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN ATIK DOLU ÇUVALLARA SIÇRARKEN PANİĞE NEDEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN ATIK DOLU ...
Yeni yıla zamanla yarıştıkları organ nakillerinde girdiler
YEREL HABERLER Yeni yıla zamanla yarıştıkları organ nakillerinde ...
Antalya'da 2023'ü denize girerek karşıladılar
YEREL HABERLER Antalya'da 2023'ü denize girerek karşıladılar
Antalya'da yapay karlı yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Antalya'da yapay karlı yeni yıl kutlaması
Antalya'da gelenek bozulmadı; 2023'ü denizde karşıladılar
YEREL HABERLER Antalya'da gelenek bozulmadı; 2023'ü denizde ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA İTFAİYE EKİPLERİ YENİ YILA İŞ BAŞINDA GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA İTFAİYE EKİPLERİ YENİ ...
(Görüntülü) ANTALYA VALİSİ YAZICI: TÜRKİYE, TURİZM GELİRLERİNİN YAKLAŞIK 3&#039;TE 1&#039;İ ANTALYA&#039;DAN ELDE EDİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA VALİSİ YAZICI: TÜRKİYE, TURİZM ...
Antalya Valisi Yazıcı, görev başındaki polis ve askerleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, görev başındaki polis ve ...
Antalya Valisi Yazıcı: Türkiye, turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te 1'i Antalya'dan elde ediliyor
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı: Türkiye, turizm gelirlerinin ...
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 ...
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü) OTOMOBİL ÇÖP ARACIYLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL ÇÖP ARACIYLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Antalya'da vatandaşlar ile turistler, yılın son gününde denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar ile turistler, yılın son ...
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor/ ...
Yılın son günü Antalya'da denize girdiler
YEREL HABERLER Yılın son günü Antalya'da denize girdiler
Antalya'da tatil yaptığı otelin balkonundan düşen turist öldü
YEREL HABERLER Antalya'da tatil yaptığı otelin balkonundan düşen ...
(Görüntülü) YILIN SON GÜNÜ ANTALYA&#039;DA DENİZE GİRDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE ...
(Görüntülü) YAKINLARININ ULAŞAMADIĞI DOĞUKAN, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAKINLARININ ULAŞAMADIĞI DOĞUKAN, ÇIKAN ...
(Görüntülü) 2022 GÖKYÜZÜNE, 7 GEZEGEN VE DOLUNAY&#039;LA VEDA EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2022 GÖKYÜZÜNE, 7 GEZEGEN VE ...
Antalya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara operasyonu
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
YEREL HABERLER 2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
Turizm kenti Antalya'da yılbaşı için trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya'da yılbaşı için trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.